Uomo senza documenti accoltellato a Napoli: indagano i carabinieri Di origini nordafricane, è ricoverato al "Pellegrini"

All'alba di oggi, alle 4.20 circa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per un uomo ferito, non identificato perché privo di documenti, ma di probabili origini nordafricane.

LESIONI AL DORSO, ALLA MANO E AL TORACE

L'uomo presenta lesioni al dorso, alla mano destra e al torace, provocate probabilmente da un'arma da taglio. È stato sottoposto a intervento chirurgico: non è in pericolo di vita e resta ricoverato.

IL FERIMENTO IN VICO SOPRAMURO AVE GRATIA PLENA

Secondo una prima ricostruzione, il ferimento è avvenuto in vico Sopramuro Ave Gratia Plena. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica, le responsabilità e per identificare la vittima.