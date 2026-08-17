VIDEO | Armi e droga nascoste in un negozio di ortofrutta e in un garage

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un cittadino italiano, sequestrando circa 2 chilogrammi di hashish. Rinvenute e sequestrate, inoltre, tre pistole con matricola abrasa, complete di caricatori e munizioni, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
SCOPERTI 15 GRAMMI DI MARIJUANA IN UN NEGOZIO DI ORTOFRUTTA
L'attività ha consentito ai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore di individuare un soggetto incensurato, trovato in possesso di 15 grammi di marijuana presso la propria attività commerciale di ortofrutta a Napoli.
DUE CHILOGRAMMI DI HASHISH IN UN GARAGE A CASAVATORE
La successiva perquisizione di un box garage nella sua disponibilità a Casavatore ha portato al sequestro di circa 2 chilogrammi di hashish e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.
TRE PISTOLE CON MATRICOLA ABRASA IN ABITAZIONE E GARAGE
L'estensione delle operazioni all'abitazione e a un ulteriore pertinente garage dell'indagato ha permesso di rinvenire tre pistole con matricola abrasa, complete di caricatori e relativo munizionamento.
L'UOMO ARRESTATO E TRADOTTO A POGGIOREALE
Al termine delle attività, il responsabile è stato arrestato e contotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.