Vuole sedare litigio tra i figli ma viene accoltellato L'uomo ha tentato di proteggere il figlio, dicendo di essersi ferito inciampando su una ringhiera

L'ennesima lite familiare tra fratello e sorella ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel cuore della notte a Camposano, nel Napoletano. Un uomo è rimasto ferito dopo essere intervenuto in difesa della figlia per placare un violento scontro verbale col fratello. Durante il diverbio, il figlio ventunenne ha impugnato un coltello da cucina e lo ha colpito alla gamba sinistra.

A far scattare l'allarme è stata la telefonata concitata al 112 da parte di una donna, piangente e spaventata, che ha chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine prima che la linea cadesse. Sul posto sono giunte tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri della stazione di Cicciano e della sezione radiomobile di Nola.

All'arrivo dei militari, il padre ferito ha tentato di proteggere il figlio accoltellatore dissimulando l'accaduto e sostenendo di essere semplicemente inciampato su una ringhiera. La ricostruzione fornita dai testimoni presenti ha però chiarito la dinamica dei fatti. Il 21enne è stato tratto in arresto e condotto in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Fortunatamente la ferita riportata dal genitore non è grave ed è stata giudicata guaribile in 7 giorni di prognosi.