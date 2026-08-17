IL PIZZONE di Gerardo Casucci: Una bufala e due riserve La narrazione giornalistica del mercato del Napoli non è stata sempre convincente

È stato il primo acquisto del Napoli, annunciato con titoli roboanti già nei primi giorni del mercato estivo, se non addirittura prima. Parlo di Exequiel Zeballos, la giovane ala argentina il cui trasferimento al Napoli sembrava voluto direttamente dagli astri, oltre che dal calciatore sopra ogni cosa (e ovviamente dal Napoli).

La narrazione giornalistica era stata talmente tambureggiante e dettagliata da apparire assolutamente verosimile, a dispetto del fatto che non si capiva - come avevo più volte segnalato - a che scopo dovesse essere preso, visto che gli azzurri in quella zona di campo avevano già venduto o svalutato almeno quattro calciatori e né Antonio Conte né il suo successore Massimiliano Allegri giocavano, giocano e giocheranno mai col 4-3-3, unico modulo adatto a un profilo tecnico come quello dell’argentino. Accantonato finalmente quest’ultimo, si è passati ai due nuovi tormentoni estivi: Costantino Favasulli e Benoît Badiashile.

Del primo ormai sappiamo tutto: quando e dove ha mosso i primi passi, cosa ne pensano di lui i suoi ex allenatori, che straordinario campionato in Serie B ha fatto l’anno scorso e quanto sia dispiaciuto di lasciare Catanzaro. Non potevano mancare le dettagliate descrizioni del tributo riservatogli dai suoi ex tifosi e delle lacrime da lui versate durante il giro di campo di commiato.

Ora, come ho già più volte precisato e come dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, il giovane terzino destro (ma che, si affrettano a dirci, può giocare anche a sinistra), il cui valore – nazionale o non nazionale – resta tutto da dimostrare, è solo la riserva tanto attesa di Giovanni Di Lorenzo, alla cui ombra, o sotto la cui ala protettrice, dovrebbe crescere. Ancora di più ora che il capitano azzurro ha rinnovato fino al 2030.

Esultare per la riserva di un calciatore che è il capitano della squadra, ha ancora quattro anni di contratto ed è anche uno dei più forti al mondo nel suo ruolo non mi sembra da Napoli: che si intenda la squadra che ha vinto due scudetti negli ultimi quattro anni o la città che esprime una delle passioni calcistiche più pure e appassionate al mondo.

Non è molto diverso il discorso per il centrale difensivo del Chelsea Benoît Badiashile che, al di là del tira e molla a cui stiamo ignobilmente assistendo e della totale mancanza di certezze sulla sua tenuta fisica, resta egli stesso una riserva. Di Buongiorno o di Beukema, fate voi. A meno che non si pensi di buttare in un sol colpo un investimento di circa 70 milioni di euro. Due riserve spacciate per campioni!