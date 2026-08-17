"Fateci scendere!": la rabbia dei viaggiatori senza aria condizionata a bordo Tensione sulla nave Palermo-Napoli. Borrelli: disagi per famiglie, anziani e bambini

Guasto all’impianto di aria condizionata, passeggeri fermi per ore a bordo di una nave Palermo-Napoli. Disagi e proteste, con foto e video inviati al deputato Francesco Emilio Borrelli nel quale si nota lo stato di tensione ed esasperazione a bordo.

Provati dal caldo anziani e bambini. Il fatto è avvenuto ieri sera: la nave doveva partire alle 20. Stando a quanto risulta, solo dopo 3 ore – e non poche proteste – è stata data possibilità a chi voleva di scendere.

“Inaccettabile lasciare per ore centinaia di persone a bordo di una nave ferma con bambini, anziani e famiglie in difficoltà”, il monito di Borrelli che ha chiesto verifiche alla Capitaneria di Porto.

“Chiediamo alla compagnia in questione, alla Capitaneria di Porto e agli enti competenti di verificare quanto accaduto e di tutelare immediatamente i passeggeri. Non si può scaricare il disagio sugli utenti con formule ambigue come ‘chi vuole può scendere’. I viaggiatori hanno pagato un servizio e hanno diritto a sicurezza, trasparenza e rispetto. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo, è necessario che le compagnie navali garantiscano una manutenzione costante delle loro navi: ne va della sicurezza dei passeggeri”, conclude il deputato