Body shaming su Manila Esposito. Colella: "Solidarietà da Città Metropolitana" "Col suo comportamento sereno e noncurante ha mostrato di essere campionessa vera"

È un'ondata di solidarietà e di orgoglio quella che stringe in questi giorni Manila Esposito, la giovane campionessa di ginnastica artistica originaria di Boscotrecase. Dopo i successi ai Campionati Europei di Zagabria — dove ha conquistato un oro nel corpo libero, un argento alla trave e un argento a squadre — l'atleta azzurra è finita nel mirino degli odiatori sui social network per alcuni commenti denigratori sul suo fisico.

Dalla Città Metropolitana di Napoli è arrivata la ferma presa di posizione del consigliere delegato allo Sport e ai Giovani, Sergio Colella. Esprimendo vicinanza a nome dell'intero Ente, Colella ha sottolineato come la ginnasta, già due volte medagliata alle Olimpiadi di Parigi 2024, abbia dimostrato di essere una vera campionessa non solo nello sport, ma anche nella vita, denunciando il fenomeno con elegante compostezza attraverso la ricondivisione dei messaggi ricevuti.

Nel suo intervento, il consigliere allo Sport ha voluto estendere l'orgoglio del territorio anche agli altri atleti dell'area metropolitana impegnati nelle ultime competizioni continentali, citando la nuotatrice Ginevra Taddeucci, protagonista agli Europei di fondo con quattro medaglie. Un esempio positivo, conclude Colella, per tutti i giovani della provincia:

«Desidero esprimere a Manila Esposito, a nome della Città Metropolitana di Napoli, tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza per gli attacchi gratuiti e ingiustificati subiti sui social nei giorni scorsi», dichiara il consigliere metropolitano allo Sport e ai Giovani «Con il suo comportamento sereno e noncurante davanti a tanta cattiveria gratuita, Manila ha dimostrato di essere una campionessa non soltanto nello sport, ma anche nella vita. I risultati che continua a conquistare, gara dopo gara, parlano da soli e sono la miglior risposta a chi si nasconde dietro una tastiera per colpire una ragazza che sta portando in alto il nome dell'Italia e dell’area metropolitana di Napoli. A lei e a tutti gli atleti del nostro territorio metropolitano che hanno gareggiato in questi giorni nelle varie competizioni europee, come Ginevra Taddeucci, tesserata Fiamme Oro-AC Group Canottieri Napoli, che ha vinto agli Europei di nuoto di Parigi quattro medaglie nel fondo: oro nella 10 km, oro nella 5 km, bronzo nella 3 km knockout e argento nella staffetta mista 4x1,5 km, va tutto l'orgoglio del nostro Ente. Una stagione di grandi soddisfazioni per lo sport del territorio metropolitano, che la Città Metropolitana di Napoli continua a sostenere con convinzione, certa che il valore e la determinazione dei propri atleti sapranno continuare a rappresentare un esempio positivo per tutti i giovani della provincia”.