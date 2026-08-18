Lutto nel mondo del cinema, il saluto commosso di De Laurentiis a Lucisano Addio a Fulvio Lucisano a 98 anni. De Laurentiis: «Un pioniere di un settore in trasformazione»

Addio al produttore cinematografico Fulvio Lucisano all'età di 98 anni. Un'icona del cinema italiano, che ha condiviso con il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, anni di battaglie e professionalità nel mondo del cinema. Tantissimi i titoli prodotti da Fulvio Lucisano, tra cui "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi.

Ad annunciare la sua scomparsa le due figlie, Paola e Federica, che hanno da tempo raccolto il testimone del padre in ambito professionale.

De Laurentiis saluta Fulvio Lucisano

Di seguito il lungo messaggio commosso pubblicato dal presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, sul sito ufficiale del club e sul proprio canale X:

Caro Fulvio, ero appena all'inizio della mia esperienza professionale nel mondo del cinema e incontrai in te un pioniere di un settore che era in totale cambiamento e trasformazione. Tutto era diventato più difficile. La legge 1213 aveva tarpato le ali al cinema italiano, ma tu, centauro provetto, mi hai subito impressionato con la tua modalità di interpretare l'indipendenza in un mondo di prenditori e in continua trasformazione ed evoluzione. Mi ha colpito subito la tua idea libertaria di autodistrubuire i film da te prodotti e importare una quantità di film americani. La tua Italian International Film, infatti, importava dall'America i film della American International Film. Abbiamo insieme creato delle sale dotate di THX, che ancora sopravvivono in un mondo dominato dalle piattaforme. Abbiamo ricoperto ruoli istituzionali del nostro mondo, realizzando mille battaglie per migliorare l'autonomia del cinema italiano dal dominio di quello americano e creare l'immagine del vero "produttore indipendente". Hai saputo passare il testimone a Federica e Paola, che hanno onorato i tuoi insegnamenti proseguendo i tuoi successi. Spero che in futuro molti nostri colleghi possano trarre ispirazione dalla tua condotta e dalla tua esperienza. Combattere, combattere, combattere è quello che hai insegnato. Ora è il momento che tu riposi in pace