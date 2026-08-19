Napoli, decorazioni per capelli e unghie pericolose: sequestro della Finanza I tre responsabili delle attività economiche, di origine bengalese, sono stati segnalati

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre 3,4 milioni di prodotti non sicuri e dannosi per la salute del consumatore. Controllati tre esercizi commerciali a San Lorenzo in cui sono stati sequestrati gli articoli in quanto destinati alla vendita in violazione degli obblighi informativi essenziali, inclusi quelli in tema di sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. Si tratta, per lo più, di articoli di bigiotteria e altri accessori - tra cui perline, decorazioni per capelli e per unghie - destinati al contatto con la pelle e in grado di causare reazioni allergiche o irritazioni cutanee. I tre responsabili delle attività economiche, di origine bengalese, sono stati segnalati alla locale Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice del consumo.