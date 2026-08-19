Giuseppe Riccardi, investito da un taxi a Capri, muore a 32 anni: si indaga La tragedia del giovane macellaio di Boscoreale

Non ce l’ha fatta Giuseppe Riccardi, il 32enne di Boscoreale rimasto gravemente ferito venerdì scorso a Capri, dopo essere stato investito da un taxi mentre attraversava la strada.

La tragedia del giovane macellaio

Il giovane, macellaio e lavoratore presso un’attività dell’isola, era stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

La lotta per la vita

È lì che è cominciata la sua battaglia più difficile.Per cinque lunghi giorni il giovane ha lottato in terapia intensiva. Una battaglia seguita da familiari e amici con un’attesa che sembrava non finire mai. A Boscoreale, nella frazione Pellegrini, la notizia dell’incidente aveva fatto rapidamente il giro della comunità. In tanti conoscevano Giuseppe, un ragazzo descritto come benvoluto e legato al suo territorio.«Stiamo pregando per lui», dicevano gli amici nelle ore più difficili. Parole semplici, pronunciate mentre tutti aspettavano che arrivasse un segnale positivo. Ogni ora trascorsa sembrava poter essere quella decisiva. Ogni aggiornamento dall’ospedale veniva accolto con apprensione.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, mentre attraversava la strada sarebbe stato investito da un taxi

Le indagini

Sul caso proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Capri, coordinati dalla Procura di Napoli. Il taxi coinvolto nell’incidente è stato sequestrato. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte.