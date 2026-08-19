Napoli-Como, dalle 12:00 in vendita i biglietti: prezzi e dettagli Al via dalle 12:00 di oggi la vendita dei biglietti per la prima del Napoli al Maradona

Alle 12:00 di oggi - mercoledì 19 agosto 2026 - inizierà la vendita dei biglietti per Napoli-Como, prima gara allo Stadio Diego Armando Maradona per la stagione 2026/27. Il match si disputerà domenica 30 agosto alle ore 18:30 e la vendita dei biglietti si articola in tre fasi.

La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Napoli-Como: i prezzi dei biglietti per la prima al Maradona

Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 Agosto 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 23 Agosto 2026 (o, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3.

Di seguito i prezzi per la fase 1 e 2:

CURVE INFERIORI 35,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €

Dalle ore 12:00 di lunedì 24 Agosto 2026 e fino alle ore 12:00 di martedì 25 Agosto (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di martedì 25 Agosto 2026 e terminerà ad esaurimento posti.

Di seguito i prezzi per la Fase 3: