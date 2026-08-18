Genoa-Napoli, da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti: i dettagli In vendita da domani i biglietti per il settore ospite di Genoa-Napoli: tutte le info utili

Il Napoli inaugura l'inizio della stagione allo Stadio Marassi di Genova sabato 22 agosto 2026. Gli azzurri, guidati da mister Massimiliano Allegri, sono infatti al lavoro a Castel Volturno da domenica 16 per preparare al meglio la prima gara di campionato. CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT DELL'ULTIMO ALLENAMENTO DEGLI AZZURRI.

I tifosi azzurri potranno seguire la propria squadra in trasferta ed i biglietti per il settore ospiti verranno messi in vendita domani dalle ore 10:00. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.

Genoa-Napoli: come acquistare i biglietti per il settore ospiti

Per il match Genoa-Napoli, in programma sabato 22 agosto 2026, alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, saranno in vendita con le seguenti modalità: saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 19 agosto 2026, on line (www.genoacfc.vivaticket.it) e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 21 agosto 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Il prezzo del biglietto nel settore ospiti ha il costo di €45,00.

Genoa-Napoli: info utili per i tifosi ospiti

L’uscita autostradale consigliata per i tifosi è Genova Est. L’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è l’area parcheggio Piastra Genova Est (Piastra Bisagno). La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://genoacfc.it/biglietteria/stadio/stadio-regolamenti/.

Per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.