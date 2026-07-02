Medicina estetica e tatuaggi con anestetici scaduti nel salone da parrucchiere Nei guai i titolari di un salone di parrucchiere, un cittadino georgiano e un pakistano

Praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi, anche con anestetici scaduti, senza autorizzazioni: i titolari di un salone di parrucchiere di Napoli - cittadino georgiano e da un cittadino pakistano - sono stati denunciati, per esercizio abusivo della professione, dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Sequestrati, dai militari del Nucleo Operativo Metropolitano Napoli, circa 2.900 articoli tra prodotti e attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati.

Nel salone di parrucchiere si praticavano trucco permanente, ricostruzione e lavorazione unghie applicazione di piercing, orecchini e microblading.

Inoltre venivano realizzati tatuaggi, in assenza delle previste autorizzazioni: alcuni interventi, considerati invasivi per la cute umana, possono essere praticati legalmente solo da operatori abilitati da un titolo professionale e da un attestato rilasciato dall'Asl territoriale. I clienti venivano ricevuti in ambienti dotati di poltrone, luci e attrezzature professionali ma non di dispositivi medici idonei ad affrontare eventuali complicazioni e/o infezion emergenti nel corso dei trattamenti.