Tirocini disoccupati lunga durata Napoli, Nappi: grazie a ministero del lavoro Interrotto "mercato" indegno

"Esprimiamo grande apprezzamento per l’intervento del Ministero del Lavoro e del suo braccio operativo, Sviluppo Lavoro Italia, che, attuando una misura sospensiva, ha interrotto il ‘foro boario’ delle irregolarità collegate al percorso di inserimento degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata di Napoli.

Ancora una volta emerge la totale incapacità da parte delle amministrazioni locali che hanno lasciato campo aperto a una serie preoccupante di anomalie, frutto di una gestione caotica ed opaca su cui va fatta immediatamente piena luce.

Soprattutto spiace che i cittadini onesti che hanno partecipato a questa misura trasparente, voluta dal sottosegretario Claudio Durigon per creare prospettive di buona e stabile occupazione, abbiano dovuto assistere a queste svilenti pratiche e vedere ingiustamente rallentato il loro percorso di inserimento lavorativo”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.