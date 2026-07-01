Guerri Napoli Basket, arriva Assane Sankare: il profilo del giocatore Nuovo acquisto in casa Napoli Basket: arriva un’ala di 204 centimetri

La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato con un accordo pluriennale l’atleta Assane Sankare. L’atleta, nato in Senegal il 10 aprile 2007, di nazionalità Italiana, è un’ala di 204 centimetri che unisce, al grande atletismo, un’ottima capacità di palleggio e un buon tiro dalla lunga distanza.

Prodotto del settore giovanile di Ferrara, dove svolge tutta la trafila delle squadre juniores, debuttando anche in prima squadra in B Interregionale, nel 2023-2024 è assoluto protagonista dell’Adidas Next Gen Tournament di Eurolega, prestigioso trofeo internazionale, realizzando 14.8 punti per partita e 11 rimbalzi per gara, aggiungendo 1.5 stoppate alle sue statistiche.

Ora al Napoli Basket: le esperienze recenti di Assane Sankare

Nel 2024-2025 si trasferisce a Rimini, in Serie A2, giocando con Il Basket Sant’Arcangelo di Romagna nel Campionato Under 19, realizzando oltre 22 punti di media per partita.

Nell’ultima stagione Sankare è tra i protagonisti dell’ottimo campionato della Rinascita Basket Rimini, concludendo la regular season con 4 punti e 4.1 rimbalzi per gara, mentre nei playoff chiude a 9.4 punti di media e 7.8 rimbalzi, decisivo nel raggiungimento della Finale promozione della sua squadra.

Nella post-season Sankare realizza il suo record di punti, segnando 27 in trasferta a Pesaro e, successivamente, prende 15 rimbalzi, suo primato personale, nella vittoria in gara 1 di semifinale contro Cividale, mettendo una doppia -doppia da 14 e 15.