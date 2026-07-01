Piano riapertura negozi nel centro storico: plauso di Confesercenti Napoli Il presidente Vincenzo Schiavo: "Felici per il superamento del blocco"

Confesercenti plaude l’attività del Comune di Napoli e la delibera approvata il 29 che consente l’apertura di nuove attività per la somministrazione di alimenti e bevande.

In tal senso questo il pensiero di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno. “Siamo contenti che sia stato superato il blocco alle nuove aperture. Ci saranno delle nuove regole che permetteranno agli imprenditori più talentuosi, ai giovani che vogliono fare impresa, a chiunque voglia investire a Napoli, di aprire nuove attività commerciali nella nostra città.

Nuove aperture, per noi di Confesercenti - sottolinea Schiavo- vuol dire nuovi posti di lavoro, più ricchezza, più economia e più sicurezza nelle città.

Confesercenti si sta battendo da tempo per fare in modo che anche in città meno attraenti di Napoli si riesca ad investire su nuove attività commerciali.

Stiamo raccogliendo le firme per dare forza alla proposta di legge per il rilancio del commercio di vicinato".

Schiavo sottolinea i meriti dell’amministrazione per queste novità che favoriscono l’economia cittadina.

"Confesercenti Napoli ha partecipato a tutte le riunioni organizzate dall’assessore Armato, che mi sento di ringraziare a nome di tutte le imprese napoletane che rappresento, in cui si è discusso il Piano per la programmazione delle aperture nel centro storico di Napoli, appena approvato dal Consiglio comunale.

Ringrazio - conclude il presidente Schiavo - inoltre e alle stesso modo, per il lavoro svolto, gli assessori De Jesu e Cosenza, attenti anche loro ad ascoltare le istanze di Confesercenti”.