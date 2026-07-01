Napoli, cinema al Parco Virgiliano: il calendario dei film fino al 6 luglio

Torna al cinema all’aperto al Parco Virgiliano di Napoli: il calendario delle proiezioni

napoli cinema al parco virgiliano il calendario dei film fino al 6 luglio

Estate a Napoli 2026 torna anche al Parco Virgiliano di Posillipo con diverse serate che offriranno al pubblico esperienze cinematografiche all’aperto in una location suggestiva

Napoli.  

Da sabato 27 giugno il Parco Virgiliano ha riaperto parzialmente le porte al pubblico, nonostante in determinate aree ancora non accessibili continuino i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Il polmone verde di Posillipo, infatti, vede attualmente aperti il piazzale d’ingresso, il viale nord, i belvedere e la piazzaadiacente all’ingresso di via Tito Lucrezio Caro.

Questo ha dato la possibilità di confermare l’organizzazione delle proiezioni cinematografiche all’aperto previste nel parco nell’ambito di “Estate a Napoli 2026”, con la direzione artistica di CasaCinema.

Estate a Napoli 2026: il programma del cinema al Parco Virgiliano

Il programma previsto per il Parco Virgiliano ha subito una variazione a seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo emanato dalla Protezione Civile regionale per domani, giovedì 2 luglio. 

Il calendario è attualmente così strutturato

  • 3 luglio – Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud;
  • 4 luglio – Divorzio all’italiana di Pietro Germi;
  • 5 luglio – Buena Vista Social Club di Wim Wenders (versione originale sottotitolata);
  • 6 luglio – The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman (versione originale sottotitolata).

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. ‎

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