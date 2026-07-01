Napoli, cinema al Parco Virgiliano: il calendario dei film fino al 6 luglio Torna al cinema all’aperto al Parco Virgiliano di Napoli: il calendario delle proiezioni

Da sabato 27 giugno il Parco Virgiliano ha riaperto parzialmente le porte al pubblico, nonostante in determinate aree ancora non accessibili continuino i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Il polmone verde di Posillipo, infatti, vede attualmente aperti il piazzale d’ingresso, il viale nord, i belvedere e la piazzaadiacente all’ingresso di via Tito Lucrezio Caro.

Questo ha dato la possibilità di confermare l’organizzazione delle proiezioni cinematografiche all’aperto previste nel parco nell’ambito di “Estate a Napoli 2026”, con la direzione artistica di CasaCinema.

Estate a Napoli 2026: il programma del cinema al Parco Virgiliano

Il programma previsto per il Parco Virgiliano ha subito una variazione a seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo emanato dalla Protezione Civile regionale per domani, giovedì 2 luglio.

Il calendario è attualmente così strutturato

3 luglio – Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud;

4 luglio – Divorzio all’italiana di Pietro Germi;

5 luglio – Buena Vista Social Club di Wim Wenders (versione originale sottotitolata);

6 luglio – The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman (versione originale sottotitolata).

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. ‎