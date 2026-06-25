Napoli, il Parco Virgiliano riapre parzialmente al pubblico: la data Una riapertura parziale decisa dall'assessore al Verde, Vincenzo Santagada

Il Parco Virgiliano riaprirà le sue porte ai cittadini, ma in forma parziale. L'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha deciso di procedere con una riapertura graduale del parco con i lavori siano in corso in altre aree. L'obiettivo è quello di restituire questi spazi alla cittadinanza il prima possibile.

Saranno aperti il piazzale d’ingresso, il viale nord, i belvedere e la piazza adiacente all’ingresso di via Tito Lucrezio Caro.

Parco Virgiliano a Posillipo: quando riapre?

Per il polmone verde di Posillipo sono in fase di completamento interventi di restauro, che hanno riguardato in particolare il portale monumentale e il piazzale d’ingresso. L'area ultimata verrà restituita alla cittadinanza a partire da sabato 27 giugno: una riapertura parziale che rappresenta un primo passo verso la completa restituzione del Parco Virgiliano alla città.

Proseguono inoltre i lavori previsti dal più ampio progetto di “Riqualificazione del Parco Virgiliano”, che interessa, tra l’altro, le aree verdi, i servizi, le aree gioco, la cavea e la fontana. Questi interventi consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità, l’accessibilità e la fruibilità dell’intero parco, con conclusione prevista nel corso del 2027.

Nei prossimi giorni sarà inoltre pubblicato il calendario degli eventi cinematografici in programma all’interno del Parco.