Quartieri spagnoli e centro storico a setaccio: giro di vite dei carabinieri Sequestrata una pistola e un coltello

Servizio di alto impatto per i carabinieri della compagnia Napoli centro. Passate a setaccio le vie dei Quartieri Spagnoli e del centro storico del comune partenopeo.

Durante il servizio sono state effettuate diverse perquisizioni nelle aree comuni e in abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno rinvenuto in vico Politi la replica di una pistola. L’arma, priva del tappo rosso, era nascosta all’interno dell’intercapedine di uno dei muri di tufo storici nei Quartieri Spagnoli ed era perfettamente identica a quella reale. La pistola, verosimilmente utilizzata per commettere rapine, è stata sequestrata.

Saranno 45 le persone identificate, 11 i veicoli controllati, 10 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 7 le persone denunciate.

Un 21enne napoletano è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Due uomini dovranno rispondere di evasione.

Denunciati anche due parcheggiatori abusivi. Stesso destino per un 42enne e per 37enne che sono stati sorpresi alla guida senza patente, erano recidivi nel biennio.

Effettuati anche controlli, insieme ai medici dell’Asl di Napoli, in 9 attività commerciali. Il bilancio conta 10 prescrizioni elevate. Effettuate sanzioni per condizioni igienico sanitarie, occupazione abusiva di suolo pubblico ed apposizione di insegne non autorizzate.