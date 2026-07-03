Napoli, Scampia e Secondigliano: scooter pirati e guida senza controllo Il servizio a largo raggio di carabinieri e polizia locale

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 3 luglio 2026 alle 11:50



Napoli, Scampia e Secondigliano: scooter pirati e guida senza controllo. Il servizio a largo raggio di carabinieri e polizia locale...