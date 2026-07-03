Napoli, Scampia e Secondigliano: scooter pirati e guida senza controllo

Diverse le segnalazioni di ragazzini che sfrecciano con i motorini di notte tra Scampia e Secondigliano.
I carabinieri della compagnia Napoli Stella, i militari della Stazione di Secondigliano e gli agenti della polizia locale di Napoli hanno approfondito la situazione effettuando un servizio a largo raggio ed il risultato è stato una carneficina: su 48 scooter controllati sono state elevate 51 sanzioni al codice della strada con 29 mezzi sequestrati tra le sanzioni che spiccano ci sono il “trasporto di bambini senza sistemi di ritenuta” e il “soprannumero nel trasporto di persone” con scooter tramutati in mezzi di trasporto collettivo.
Immancabili le guide senza casco, senza patente, senza revisione e senza assicurazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.