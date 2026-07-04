Terra dei fuochi: blitz nel campo rom di Giugliano in Campania/VIDEO Identificate e controllate 94 persone di cui 33 minori

Servizio a largo raggio nel campo rom di via Carafiello per i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.

L’operazione ha avuto lo scopo di sensibilizzare tutti sul delicato abbandono dei rifiuti e sui roghi tossici e pericolosi.



Durante il servizio - presenti anche gli agenti della polizia Municipale, i carabinieri del gruppo forestale di Napoli, i militari del Noe e del Reggimento Campania – sono state identificate e controllate 94 persone di cui 33 minori. Un’attività che permette di aggiornare il registro dei residenti nel centro.

Dei 45 veicoli trovati sono ben 32 quelli che sono stati sequestrati perché senza assicurazione o per intestazione fittizia.