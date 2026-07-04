Fico: "La nostra sfida è costruire una rete di medicina territoriale efficiente" Garantire una presa in carico tempestiva e accompagnare le famiglie lungo tutto il percorso di cura

"Con l’apertura del nuovo reparto di neuropsichiatria Infantile all’ospedale di Gragnano continuiamo a rafforzare la rete dei servizi dedicati all'infanzia e all'adolescenza, rendendo le cure sempre più vicine ai territori e alle famiglie. Per noi questo è fondamentale".

Ad affermarlo da palazzo Santa Lucia è il presidente della regione Campania Roberto Ficco che in una nota aggiunge:

È una priorità che avevamo assunto e sulla quale stiamo lavorando con determinazione. Nelle scorse settimane abbiamo approvato una delibera con cui abbiamo stanziato 52 milioni di euro per rafforzare i servizi di salute mentale, prevedendo l’assunzione di nuovi neuropsichiatri infantili e tutor.

L’obiettivo è costruire una rete di medicina territoriale capace di garantire una presa in carico tempestiva e di accompagnare le famiglie lungo tutto il percorso di cura".