Montecalvario: rinvenuti e sequestrati dalla Polizia oltre 5 kg di droga Il controllo è avvenuto in un locale attualmente chiuso al pubblico

Nel corso dell’operazione ad “alto impatto” nelle zone dei quartieri spagnoli e Montesanto e che ha visto la partecipazione di una massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia, gli agenti del dommissariato Montecalvario, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga.

In particolare, a seguito del controllo di un locale attualmente chiuso al pubblico, gli operatori hanno trovato circa 4,7 kg di hashish e circa 700 grammi di cocaina.