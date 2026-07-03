Gila al Napoli? Beffati gli azzurri: difensore vicino ad altro club di Serie A Superato il Napoli nella trattativa per Mario Gila: il difensore avrebbe già trovato un accordo

Ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Allegri alla guida della squadra azzurra nella prossima stagione, il Napoli è pronto a muoversi sul mercato per strutturare al meglio la rosa secondo le volontà del proprio tecnico. In queste settimane il nome più vociferato da portare all'ombra del Vesuvio era quello di Mario Gila, difensore spagnolo dalla Lazio.

Secondo quanto riportato dagli esperti di calciomercato, il Napoli si era mostrato interessato al profilo del calciatore classe 2000, il quale però sembrerebbe ad oggi vicino ad un'altra destinazione.

Gila lontano dal Napoli: spunta una nuova destinazione

Sky Sport, infatti, rivela che il difensore spagnolo abbia raggiunto un accordo pluriennale con il Milan. Secondo quanto riportato, il club rossonero si sarebbe inserito in questa corsa, superando il Napoli e raggiungendo un accordo con il ragazzo per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

Nei primi giorni il Napoli sembrava essere in netto vantaggio sulle concorrenti, mentre ad oggi sembrerebbe esser stato superato dal Milan. I rossoneri puntano a chiudere la trattativa per inizio settimana prossima ed in tal caso Giovanni Manna dovrà virare su altri profili.