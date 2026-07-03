ANM fuori dal concordato, Manfredi: «Investiamo per un trasporto più efficiente» Si chiude definitivamente una fase storica per il trasporto pubblico di Napoli

Con il provvedimento del Tribunale di Napoli dello scorso 17 giugno 2026, l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) è stata dichiarata ufficialmente fuori dal concordato preventivo, avendo onorato pienamente e con successo tutti gli impegni assunti nei confronti dei creditori, nonostante le pesanti crisi generate dagli anni della pandemia e dal rincaro dei costi energetici.

Il piano di risanamento, avviato nel dicembre 2017 con il deposito della domanda di concordato e omologato a fine 2019, si è concluso.

Manfredi sul risultato raggiunto: «ANM è salva!»

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, attraverso i proprio canali social ha evidenziato la crescita e la prospettiva del trasporto pubblico del capoluogo. «ANM è ufficialmente salva! L’uscita dal concordato fallimentare è un risultato importante per la città e i napoletani».

«Abbiamo chiuso una fase difficile pagando i debiti pregressi e aperto una nuova stagione di investimenti, crescita e miglioramento dei servizi. In tre anni il valore della produzione è passato da 209 a 252 milioni di euro (+20,7%), mentre negli ultimi sei anni i chilometri percorsi dai mezzi sono aumentati del 65%. Abbiamo dimostrato che Napoli può essere un modello virtuoso e non più un esempio di cattiva gestione».

«La Linea 1 continua a crescere: i passeggeri sono più che raddoppiati, passando da 12 milioni nel primo semestre del 2022 a oltre 25 milioni nel primo semestre del 2026. E quindi contiamo di averne 50 milioni a fine anno. A questi risultati si aggiungono la Linea 6, l’ascensore di Monte Echia e un piano da 180 milioni di euro per la transizione ecologica, con 302 nuovi autobus elettrici entro il 2026. La mobilità è una delle sfide più importanti per il futuro della città. Non tutto funziona ancora al meglio, ma stiamo investendo per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini».