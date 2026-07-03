Napoli, il nuovo rettore dell'Università Federico II è il prof. Andrea Mazzucchi Ufficiale il successore di Matteo Lorito per guidare l'Ateneo federiciano: è il prof. Mazzucchi

Al termine della prima tornata elettorale, l'Università di Napoli Federico II ha il suo nuovo rettore. Con oltre il 70% delle preferenze l'Ateneo ha scelto il prof. Andrea Mazzucchi, ordinario di Filologia della letteratura italiana e Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, come nuova guida.

Il prof. Andrea Mazzucchi sostituirà l'uscente Matteo Lorito.

Mazzucchi nuovo rettore della Federico II: il suo programma

Nel proprio programma elettorale, il prof. Andrea Mazzucchi - già Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici - ha posto al centro gli studenti. Gli obiettivi del neo Rettore sono la valorizzazione della ricerca ed una sempre crescente internazionalizzazione dell'Ateneo federiciano. Un progrmama in nove punti che mira anche alla la sostenibilità dei campus e un uso governato dell’intelligenza artificiale.

Una nuova fase per la Federico II ha inizio con l'elezione di questo nuovo Rettore.