Napoli: municipalità collinare alla ricerca di un pò di refrigerio

Parchi chiusi mentre si cerca sollievo dal caldo asfissiante

napoli municipalita collinare alla ricerca di un po di refrigerio

"La gestione degli spazi pubblici e la tutela dei cittadini non possono essere scaricate su giustificazioni tecniche quando mancano soluzioni pratiche e presidi sul territorio"

Napoli.  

"Questa mattina, con temperature che hanno raggiunto i 35°C, mentre il sole implacabile arroventava strade e piazze della popolosa municipalità collinare partenopea, dove vivono circa 120mila napoletani, il parco Mascagna e il parco della villa Floridiana sono rimasti chiusi ai cittadini per un’allerta meteo di colore giallo.

Famiglie con bambini anche in tenera età e persone anziane in cerca di un po’ di refrigerio sono stati respinti da cancelli implacabilmente sbarrati mentre il caldo opprimente aumentava il rischio per i più fragili. Tutto questo è inaccettabile!".

A intervenire sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, più volte intervenuto anche in passato per stigmatizzare la chiusura degli unici due polmoni  a verde pubblico a disposizione dei residenti della zona.

"Non ci si accontenta di scuse burocratiche - sottolinea Capodanno - . L’allerta gialla non giustifica la chiusura totale e indiscriminata degli unici due polmoni verdi di un'area della città densamente popolata. Questi spazi sono essenziali per la salute pubblica, soprattutto in giornate di caldo intenso e umidità, come quella odierna. Chiudere i parchi significa mettere a rischio chi non ha altre possibilità per trovare ombra e aria più fresca.

Rivendichiamo inoltre - aggiunge Capodanno - la responsabilità politica diretta: il sindaco Manfredi e l’assessore al verde Santagada devono dare spiegazioni immediate e risposte concrete. La gestione degli spazi pubblici e la tutela dei cittadini non possono essere scaricate su giustificazioni tecniche quando mancano soluzioni pratiche e presidi sul territorio.

Al riguardo - puntualizza Capodanno -, persistendo l'anomala ondata di calore,  chiediamo con forza l'apertura immediata e continuativa sia del parco Mascagna  che della Villa Floridiana, anche se la gestione di quest'ultima è affidata al polo autonomo "Musei nazionali del Vomero", con accesso regolato ma garantito; la presenza di presidi sanitari e di primo soccorso nelle ore più calde, con personale formato per colpi di calore; il coordinamento immediato tra Comune di Napoli, Direzione regionale dei musei e Protezione Civile per linee guida chiare, con procedure trasparenti e motivate, per qualsiasi eventuale chiusura futura, con preavviso e vie alternative per i cittadini: quando l’allerta è di colore giallo, i parchi non possono essere chiusi in modo indiscriminato!

Non permetteremo - conclude Capodanno - che la burocrazia sostituisca il buon senso e la tutela della salute pubblica. Il Vomero difende i suoi pochi spazi verdi rimasti e, con essi, le persone più vulnerabili, a partire da anziani e bambini".

Ultime Notizie