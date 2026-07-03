Ritorna operativa a Miano la sede di Forza Italia: alla guida Giuseppe Alviti La nuova sede nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per il territorio..

È stata inaugurata questa mattina, in Via Cupa Capodichino, la nuova sede territoriale di Forza Italia, affidata alla presidenza di Giuseppe Alviti, figura nota nel panorama sindacale e docente specializzato in sicurezza pubblica e privata.



All’apertura ufficiale hanno preso parte Iris Savastano, segretaria cittadina di Forza Italia e capogruppo al Comune di Napoli, insieme al vicepresidente del Consiglio Comunale Salvatore Guangi. Presenti anche Padre Carlo, della parrocchia San Francesco Caracciolo, che ha impartito la benedizione inaugurale, oltre a numerosi iscritti e simpatizzanti del movimento.



La nuova sede nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per il territorio, promuovendo iniziative di crescita, riqualificazione urbana e sostegno alle politiche giovanili, con particolare attenzione all’inserimento lavorativo e alle esigenze della popolazione anziana.



Il vicepresidente Guangi ha espresso soddisfazione per la nomina del dott. Alviti, definendolo “una risorsa di alto profilo, riconosciuta a livello nazionale per competenze e impegno sul campo”, sottolineando come la sua presenza potrà portare benefici non solo alla Settima Municipalità ma all’intera comunità cittadina.

Savastano ha evidenziato come l’apertura della sede rappresenti “un passo nella direzione giusta per rafforzare legalità, sicurezza e attrattività economica, creando condizioni favorevoli per chi desidera investire sul territorio”.



Con la benedizione di Padre Carlo e la partecipazione attiva dei cittadini, la nuova sede di Forza Italia a Miano si presenta come un presidio di ascolto, progettazione e impegno civico.

