Juve Stabia: ufficiali il tecnico De Giorgio e il ds Stefanelli Definito e ufficializzato anche lo staff tecnico per la prossima stagione

La Juve Stabia ha ufficializzato gli ingressi di Enzo De Vito nel ruolo di responsabile dell'area e del progetto tecnico, del direttore sportivo Stefano Stefanelli e dell'allenatore Pietro De Giorgio. Accordo biennale anche per il tecnico e il ds (scadenza 30 giugno 2028). Lo staff di De Giorgio sarà composto dal vice allenatore Guido Di Dona, dai collaboratori tecnici Gerardo Alfano e Andy Bangu, dal match analyst Giovanni Cesaroni, dai preparatori atletici Roberto De Luce e Fabiano Ponte e dal preparatore dei portieri Amedeo Petrazzuolo, confermato anche per la stagione 2026/2027.

De Giorgio: "Ringrazio proprietà e direttore per la fiducia"

"Conosco benissimo la piazza di Castellammare, i tifosi sono straordinari, sono convinto che ci saranno vicini durante la stagione. - ha affermato De Giorgio - Ringrazio la proprietà e il direttore per la fiducia, non vedo l’ora di iniziare".

Stefanelli: "Ai tifosi chiedo di starci vicino"

"Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura a Castellammare di Stabia. - ha aggiunto Stefanelli - Arrivo in una piazza che vive di calcio, con una tifoseria passionale e una storia importante, e questo rappresenta per me uno stimolo enorme. Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia che ha riposto in me. Ai tifosi chiedo di starci vicino come hanno sempre fatto, il loro sostegno sarà fondamentale durante tutta la stagione. Da parte mia posso garantire massimo impegno, disponibilità e la volontà di dare tutto per questi colori".