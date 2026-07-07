Napoli: impennano nelle strade del Vomero e tentano di fuggire dai carabinieri Nei guai due ragazzini di 15 anni

È da poco passata l’una di notte e i carabinieri della compagnia Vomero notano un honda Sh con in sella due persone senza casco che percorre via Domenico Fontana impennando. Il mezzo ha una targa polacca e la corporatura esile dei due centauri indica che si tratta di 2 ragazzini.

La paletta si alza, i lampeggianti si accendono ma l’alt non viene rispettato ed il mezzo accelera. I due sfrecciano tentando di fuggire tra manovre pericolose per se stessi e per le diverse persone che nonostante l’ora sono presenti in strada.

La fuga, con alcune vie prese contromano, termina a via Domenico De Dominicis dove i ragazzi vengono bloccati a piedi dopo aver abbandonato l’Honda.

I due, già noti alle forze dell’ordine, hanno 15 anni. Il conducente è stato denunciato per guida pericolosa e senza patente reiterata nel biennio mentre al genitore sono state notificate sanzioni amministrative per tutte le violazioni riscontrate.

Al passeggero è stato invece contestato il mancato utilizzo del casco.Il motoveicolo utilizzato è stato invece sequestrato.