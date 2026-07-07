IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'interesse simulato Khalaili all'Inter, ma l'interesse del Napoli per l'israeliano forse non è stato mai reale...

Pare che quello che era stato indicato da tutti come il sostituto naturale di Giovanni Di Lorenzo, il 21enne israeliano Anan Khalaili, sia stato alla fine acquistato dall'Inter che, com'è noto ormai da tempo, non fa altro che seguire il Napoli nelle sue operazioni di mercato, per poi accaparrarsi i calciatori identificati come possibili acquisti. O almeno così fanno sembrare coloro che seguono le campagne acquisti della società azzurra. Temo, tuttavia, che la verità sia un'altra: i partenopei non hanno né la forza economica né quella politica di altre squadre, per cui simulano interesse per quelli che non possono permettersi.