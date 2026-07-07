113 chili di droga nascosti in un'autocisterna, incredibile scoperta: ecco dove Recuperata la cocaina dalla Guardia di Finanza, avrebbe fruttato almeno 7 milioni di euro

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato 113 chilogrammi di cocaina abilmente occultati all’interno di un’autocisterna in transito sulla SS 162, all’altezza dell’uscita del Centro Direzionale del capoluogo partenopeo, traendo in arresto in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, per traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, nel corso di un’attività di controllo sul trasporto delle merci su strada, hanno fermato sulla citata arteria stradale un’autocisterna adibita al trasporto di merce alimentare che, da una prima analisi, risultava completamente vuota. Insospettiti da tale circostanza e dall’agitazione mostrata dal conducente, hanno così deciso di approfondirne il controllo.

Un’accurata ispezione del mezzo ha consentito di rilevare come fossero presenti una serie di intercapedini nascoste sulla parte superiore della cisterna. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per forzarne l’apertura ha fatto emergere un vano doppiofondo lungo tutta la cisterna, colmo di panetti di sostanza stupefacente.

La merce, suddivisa in 103 panetti per un totale di 113 kg., è risultata essere cocaina. Il carico, diretto alle principali piazze di spaccio partenopee, avrebbe fruttato al dettaglio circa 7 milioni di euro, alimentando così i profitti della criminalità organizzata.

Al termine dell’intervento, la droga e il mezzo di trasporto sono stati sequestrati e il conducente è stato tratto in arresto per traffico illecito di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta a indagini sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.