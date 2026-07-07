VIDEO/"Fai la mossa giusta, se hai bevuto non guidare!" La sicurezza stradale protagonista al concerto di Ultimo con un messaggio della polizia

Ci sono serate destinate a restare nella memoria. Serate in cui migliaia di voci diventano una sola, in cui la musica unisce, emoziona e fa sentire tutti parte della stessa storia.

Il 4 luglio, a Tor Vergata, oltre 250.000 giovani si sono ritrovati per vivere il concerto di Ultimo. Prima che le luci si accendessero e che le canzoni accompagnassero una notte da ricordare, sugli schermi è stato proiettato un video dedicato alla sicurezza stradale.

L'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato ha voluto parlare ai giovani con il loro linguaggio, proprio nel luogo in cui si ritrovano per vivere un momento di gioia collettiva.

È un messaggio semplice, ma essenziale: divertirsi significa anche prendersi cura della propria vita e di quella degli altri. Fai la mossa giusta! Se hai bevuto, non guidare! Scegli un guidatore designato, usa un mezzo pubblico, chiedi un passaggio o un taxi. Una decisione presa in pochi secondi può proteggere un futuro intero.

Ogni ragazzo che ha preso parte al concerto porta con sé un futuro fatto di progetti. Nessun brindisi, nessuna distrazione, nessuna leggerezza vale il rischio di spegnere tutto questo. Ogni scelta responsabile è un gesto d'amore verso sé stessi e verso chi condivide la strada.

La sicurezza stradale non è un divieto. È la libertà di continuare a vivere, a cantare, a emozionarsi, a costruire nuovi ricordi. È il futuro che la Polizia di Stato contribuisce a proteggere ogni giorno, diffondendo una cultura della prevenzione e della tutela della vita.

Per questo il video proiettato non ha voluto interrompere la magia del concerto, ma diventarne parte. Per ricordare che la vera emozione non finisce con l'ultima canzone: continua nel viaggio di ritorno, nell'abbraccio di chi ci aspetta, nella certezza di poter vivere ancora mille altri concerti.