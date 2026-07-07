Vomero, troppi giovani alberi morti: chiesta un'indagine sulle cause Capodanno: "Urge un piano per tutelare il già scarno patrimonio arboreo"

"Nelle ultime settimane numerosi residenti della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, hanno segnalato, anche attraverso i social, l’elevato numero di giovani alberi recentemente piantati lungo le strade del Vomero e già risultati secchi o gravemente compromessi".

A intervenire sull'emblematica vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, più volte sceso in campo a fianco dei cittadini per la salvaguardia del poco verde pubblico a disposizione della collina vomerese.

"Le immagini diffuse sui social e sui gruppi di quartiere - afferma Capodanno - mostrano alberature con chiome prive di foglie, tronchi ingrigiti a distanza di pochi mesi dalla messa a dimora.

Una situazione allarmante per il verde pubblico Questo fenomeno, che si aggiunge al già preoccupante vuoto di alberature registrato negli ultimi anni sulla collina, rischia di compromettere ulteriormente il patrimonio di verde urbano e la qualità della vita nel quartiere.

I residenti - sottolinea Capodanno - richiamano l’attenzione sull’apparente mancanza di adeguata manutenzione, irrigazione e monitoraggio fitosanitario degli alberi appena piantati, che potrebbero aver inciso in maniera determinante sul loro rapido deperimento. Ma potrebbero aver contributo anche altre cause allo stato ignote.

Partendo da queste considerazioni - puntualizza Capodanno - si chiede formalmente l’apertura immediata di una indagine conoscitiva, segnatamente da parte del Comune di Napoli attraverso gli uffici competenti per il verde pubblico, al fine di accertare le cause degli eccessivi decessi dei giovani alberi piantati nelle strade del Vomero; l’acquisizione degli atti relativi ai contratti di fornitura, messa a dimora e manutenzione delle nuove alberature, per verificare il rispetto degli standard tecnici, dei capitolati e delle normative vigenti; la verifica puntuale del ruolo e delle responsabilità di tecnici, dirigenti e imprese coinvolte nella gestione del verde, sulla base di eventuali inadempienze in tema di irrigazione, cura, controllo fitosanitario e monitoraggio dello stato delle piante; la pubblicazione di un censimento aggiornato delle alberature presenti nel quartiere, con l'indicazione del loro stato di salute, degli abbattimenti effettuati e delle ripiantumazioni programmate.

Per tutelare il già scarno patrimonio arboreo - aggiunge Capodanno - chiediamo l’adozione di un piano del verde urbano per la municipalità collinare, con obiettivi chiari di tutela, incremento e manutenzione delle alberature, e con il coinvolgimento di agronomi qualificati; l’attivazione di un sistema stabile di monitoraggio partecipato, che consenta ai residenti di segnalare tempestivamente criticità e casi di alberi a rischio, garantendo risposte rapide e trasparenti da parte dell’amministrazione, la valutazione dell’istituzione di una figura di garanzia per il verde urbano, capace di raccogliere le istanze dei cittadini e vigilare sul rispetto delle norme a tutela delle alberature".

Al riguardo Capodanno rivolge un pressante appello al sindaco Manfredi e all’assessore al verde Santagada, affinché intervengano con urgenza per fare piena luce sulla gestione delle nuove piantumazioni al Vomero e per garantire la salvaguardia degli alberi esistenti, nonché a tutti agli organi di informazione, affinché diano spazio a questa problematica e contribuiscano a promuovere una cultura della tutela del verde urbano, fondamentale per la salute, la sicurezza e l’identità dei nostri quartieri.