Controlli della polizia ai Quartieri Spagnoli: 17 violazioni al codice stradale In campo il reparto prevenzione Crimine Campania

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato: 888 persone, di cui 286 con precedenti, controllato 281 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 17 violazioni del codice della strada. Inoltre, sempre nell’ambito dei medesimi controlli, sono stati rinvenuti circa 225 grammi di marijuana.