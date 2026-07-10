Travolto da un'auto mentre attraversa la strada con la bici: muore 62enne E' successo lungo la Circumvallazione Esterna, nel tratto compreso tra Mugnano e Melito

Ancora una tragedia della strada nel Napoletano. E’ successo lungo la Circumvallazione Esterna, nel tratto compreso tra Mugnano e Melito. Secondo una prima ricostruzione un 62enne di Napoli stava attraversando la strada sulle strisce con la sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto.

L’impatto è stato terribile tanto che l’uomo è rimasto incastrato sotto l’autovettura. Quando è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 per lui non c’era più nulla da fare.

La Circumvallazione Esterna è rimasta chiusa per circa due ore in direzione Napoli, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione. Sul tragico incidente indagano i carabinieri.