Hashish e cocaina nel water: carabinieri arrestano madre e figlio Operazione dei carabinieri Napoli-Stella

I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una donna 37enne incensurata e suo figlio 18enne già noto alle forze dell’ordine.

Si intensificano i controlli e le perquisizioni nelle aree comuni e nelle abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine.

Quartiere Stella. I carabinieri sono fuori la porta di casa della 37enne, con lei in casa anche il figlio. Entrano. La donna è visibilmente agitata e questo atteggiamento non convince i militari.

Le stanze vengono passate al setaccio quando nel bagno, all’interno del water, la scoperta: 650grammi di hashish e 3 grammi circa di cocaina. La 37enne, poco prima aveva provato disfarsi della droga. Per la 37enne e suo figlio 18enne scattano le manette. Arrestati sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.