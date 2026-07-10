Abusivismo edilizio, Nappi: "Protocollo tra Comune di Napoli e Procura?" "Accompagnarlo con “task-force” per sistemare le innumerevoli pratiche che giacciono negli uffici"

"L’illegalità va sempre e comunque combattuta, non di meno quella che si consuma attraverso gli abusi edilizi.

Bisogna comunque affrontare una volta per tutte e cercare di risolvere una anomalia che nel corso degli anni ha messo sullo stesso piano le irregolarità compiute da palazzinari con pochi scrupoli, da chi ha costruito in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e a rischio idrogeologico, e chi, invece, magari ha effettuato cosiddetti “abusi di necessità", variazioni minime che non hanno alcun peso sulla tenuta e sulla sicurezza di un’abitazione o di uno stabile".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.

"Questa situazione, oltre che da una burocrazia cieca ed esasperante, è stata aggravata dai ritardi del municipio. Per tale motivo, il protocollo d’intesa siglato tra il comune di Napoli e la procura, andrebbe accompagnato con l’istituzione di una “task-force” per visionare e sistemare le decine di migliaia di pratiche che giacciono da decenni negli uffici del comune.

Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale dovrebbe invitare la procura a formalizzare un’intesa anche con gli ordini professionali e le Università, così da selezionare professionisti altamente qualificati che possano supportare - comune e procura - nel delicato lavoro di valutazione degli immobili sanabili.

Soprattutto alla luce del complesso quadro normativo vigente, inoltre, sarebbe utile sostituire personale comunale privo delle necessarie competenze specialistiche con professionisti esperti della materia da affrontare".