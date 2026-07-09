Bosco di Capodimonte: aggredisce un vigilante e viene arrestato Calci, pugni e spray al peperoncino contro di lui

La polizia ha arrestato un 36enne per lesioni personali aggravate. Un agente del centro elettronico nazionale, libero dal servizio, nel transitare nei pressi dell’ingresso del Bosco di Capodimonte in via Lucio Amelio, ha notato un vigilante con una ferita al volto.

Il poliziotto, prontamente intervenuto, si è avvicinato all’uomo che, indicando il 36enne, ha raccontato che quest’ultimo, poco prima, l’aveva aggredito con calci, pugni e aveva spruzzato uno spray al peperoncino contro di lui.

L'operatore, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto a cavallo, ha raggiunto e bloccato il 36enne trovandolo in possesso di una bomboletta spray al peperoncino.