Pompei: domani la prima seduta del consiglio comunale del nuovo mandato Il sindaco Giuseppe Tortora: "Trasparenza, partecipazione e rispetto delle istituzioni"

Si terrà domani, venerdì 10 luglio, alle ore 17.00, presso l’aula consiliare di Palazzo De Fusco, la prima seduta del consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo.



L’appuntamento segna l’avvio formale della nuova consiliatura e rappresenta un passaggio istituzionale di particolare rilievo per la città: il consiglio comunale sarà chiamato a procedere agli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento, dando inizio al percorso amministrativo che accompagnerà Pompei nei prossimi anni.



Sin dalla prima seduta del mandato, i cittadini potranno seguire i lavori consiliari anche attraverso il servizio di diretta predisposto dall’ente, secondo le modalità che saranno comunicate sui canali istituzionali del comune. Si tratta di un impegno assunto con la città e reso operativo immediatamente: rendere l’attività amministrativa più accessibile, più leggibile e più vicina ai cittadini.



"La trasparenza non è uno slogan, ma un metodo di governo”, dichiara il sindaco. "Abbiamo assunto davanti ai cittadini un impegno preciso: aprire il Comune alla partecipazione, rendere conoscibili le scelte, consentire a tutti di seguire da vicino il lavoro delle istituzioni. Partire con la diretta dei lavori consiliari già dalla prima seduta significa dare concretezza a questo principio e affermare, con i fatti, che Pompei merita un’amministrazione aperta, responsabile e pienamente al servizio della comunità".



La seduta sarà pubblica e costituirà il primo momento di confronto istituzionale tra tutte le componenti elette in consiglio comunale, nel rispetto dei ruoli, delle prerogative democratiche e dell’interesse generale della città.



Con l’insediamento del consiglio e l’attivazione degli strumenti di pubblicità dei lavori, l’amministrazione intende imprimere fin dall’inizio un’impostazione chiara: centralità delle istituzioni, partecipazione dei cittadini, trasparenza degli atti e responsabilità nelle decisioni. Domani sui social della Città di Pompei sarà possibile seguire la diretta.