Napoli, inaugurata sede Protezione Civile, Manfredi: «Un presidio d'eccellenza» Dedicate due sale alla memoria di Carpenito e Ghezzi, Manfredi: «Più sicurezza per i cittadini»

Questa mattina il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato la rinnovata sede della Protezione Civile del Comune di Napoli in Strada Comunale Cupa del Principe, 48. La struttura completamente riqualificata rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento del sistema di sicurezza urbana, gestione delle emergenze e prevenzione dei rischi sul territorio cittadino.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato come tale inaugurazione testimoni l'impegno prioritario dell'amministrazione comunale per la sicurezza di Napoli. «Una Protezione Civile moderna, capace di operare sulla previsione e sulla mitigazione dei rischi, è il cuore pulsante di una città che vuole proteggere i propri cittadini e il proprio immenso patrimonio».

Rinnovata la sede della Protezione Civile di Napoli

L’intervento di restyling e ammodernamento tecnologico della sede consentirà una risposta ancora più rapida, efficiente e coordinata di fronte alle criticità e agli scenari di rischio meteorologico, sismico e ambientale. Parallelamente ai lavori di riqualificazione e completamento della sede, è stato portato avanti e completato dalla nuova dirigenza il processo di centralizzazione e unificazione logistica e funzionale del Servizio consentendo una maggiore efficacia organizzativa e un più efficiente coordinamento delle attività istituzionali.

«Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori e collaboratori che hanno reso possibile tale evento il cui lavoro accurato, dagli impianti fino al ripristino delle zone di parcheggio interne e dei marciapiedi, ha permesso di restituire alla città un presidio operativo d'eccellenza, moderno e pienamente efficiente» ha continuato il Sindaco.

Due sale intitolate a due dirigenti della Protezione Civile di Napoli

Nel corso della cerimonia, un momento di profonda commozione è stato dedicato al ricordo di due storici e compianti dirigenti che hanno guidato e sviluppato il sistema locale di Protezione Civile con straordinaria dedizione. Alla loro memoria sono state intitolate due aree chiave della struttura: l’Atrio Antonio Carpenito e la Sala COC (Centro Operativo Comunale) Alfonso Ghezzi.

«Le intitolazioni dell'Atrio ad Antonio Carpenito e della Sala COC ad Alfonso Ghezzi sono un atto di profonda e doverosa gratitudine. Ricordiamo oggi due straordinari servitori dello Stato e del nostro Comune che, con professionalità, passione e spirito di sacrificio, hanno partecipato e contribuito alla divulgazione del sistema di Protezione Civile a Napoli. Il loro esempio continuerà a guidare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini che operano in questi uffici per la tutela di tutta la nostra comunità», ha concluso Manfredi.