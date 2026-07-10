Finto carabiniere tenta di truffare pensionato: ci provano sempre Carabinieri arrestano un 47enne

I carabinieri della stazione di Lettere hanno arrestato per tentata truffa aggravata un 47enne, commessa con il cosiddetto metodo del finto carabiniere.



La vittima è un pensionato. Al telefono qualcuno gli racconta di un grave incidente stradale nel quale sarebbe coinvolto un familiare e gli chiede 6 mila euro per risolvere la vicenda.



I soldi devono essere consegnati ad un incaricato. Mentre il tentativo di truffa è ancora in corso, i carabinieri ricevono una segnalazione al 112. È un familiare della vittima che spiega quanto sta accadendo.



La pattuglia raggiunge il posto dove il truffatore sta aspettando il pensionato. È al telefono con lui, gli sta dando indicazioni su dove vedersi.



I carabinieri sono davanti a lui. È seduto in auto. Non è un volto conosciuto ai militati e sta continuando a parlare al telefono.



Alla vista dei carabinieri l’uomo prova a scappare. Ingrana la retromarcia e parte l’inseguimento. Dopo 400 metri i carabinieri raggiungo l’auto e lo bloccano. Il 47enne arrestato è ora in attesa di giudizio.