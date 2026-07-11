"Parti o ti ammazzo", minaccia autista AIR Campania con un coltello: arrestato "Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per il tempestivo intervento", ha commentato Acconcia

Momenti di tensione questa mattina a piazza San Francesco, a Napoli, dove un autista di Air Campania, Domenico Sannino, in servizio sulla tratta Teverola-Napoli, è stato minacciato da un uomo armato di coltello.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è salito a bordo del bus mentre il mezzo era in procinto di partire e, impugnando un coltello, ha minacciato ripetutamente l’autista intimandogli: «Parti o ti ammazzo».

Grazie alla prontezza di riflessi, l’autista ha aperto le porte del mezzo, consentendo al passeggero che si trovava a bordo di mettersi in salvo, per poi scendere a sua volta dal bus e allertare le forze dell’ordine.

L’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato rintracciato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato.

«Siamo sconcertati», ha commentato l’Amministratore Unico di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha contattato telefonicamente Domenico per sincerarsi delle sue condizioni ed esprimergli la vicinanza personale e dell’azienda.

«Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per il tempestivo intervento. È evidente che anche le misure messe in campo finora non bastano - ha aggiunto Acconcia -. Servono interventi immediati e più incisivi, con un rafforzamento concreto dei presidi di sicurezza e un impegno deciso delle istituzioni per fermare questa escalation».