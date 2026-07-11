Rinnovo Vergara, incontro tra il Napoli e l'agente previsto per lunedì Giovanni Manna è al lavoro per il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara: lunedì l'incontro

Il Napoli e Giovanni Manna sono al lavoro per definire il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara, visto da Massimiliano Allegri come una pedina importante per la squadra della prossima stagione. La società azzurra non vuole privarsi del calciatore cresciuto nel proprio settore giovanile ed infatti ha rifiutato due offerte ricevute, tra cui una di 25 milioni dall'Atalanta.

Il calciatore ha già definito nello scorso ottobre un adeguamento di contratto, ma, alla luce del cambiamento della propria posizione in rosa, le parti lavorano per adeguarsi al nuovo "status" del profilo.

Rinnovo Vergara: incontro tra De Laurentiis e Giuffredi lunedì

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dovrebbe incontrare lunedì Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara. L'obiettivo è quello di sbloccare la trattativa dopo lo stop di mercoledì scorso. Ad inizio settimana, quindi, prima della presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, si terrà un summit tra le parti per definire il rinnovo del centrocampista campano.