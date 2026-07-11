Santa Maria La Carità, droga: dal produttore al consumatore Carabinieri arrestano pusher incensurato col pollice verde

Controlli anti droga no stop per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che stanno stringendo la morsa sulla mala movida.

Lo spaccio passa sempre più spesso nelle mani di giovani, se incensurati ancora meglio. A Santa Maria La Carità i militari della compagnia stabiese hanno arrestato un 23enne incensurato.

Il ragazzo è stato fermato mentre era nella piazza del centro tra un gruppo di ragazzi. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi pronte alla vendita tra hashish e marijuana. Il rinvenimento ha permesso una perquisizione anche a casa del 23enne. Lì i carabinieri hanno trovato altra droga per un peso complessivo vicino ai 200 grammi della stessa sostanza. L’incensurato aveva coltivato anche una piantina di marijuana.

Una scelta “bio” ingegnata che ricorda diverse attività imprenditoriali tanto di moda oggi: dal produttore al consumatore per una qualità a KM 0.