"Il mare non è di pochi": Vicinanza sostiene la battaglia di Bacoli La battaglia di civiltà per le spiagge libere

"Sono al fianco del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, nella sua battaglia di civiltà per le spiagge libere. Il mare accessibile a tutti deve essere riconosciuto come un nuovo diritto sociale.

È un bene essenziale e come tale deve poter essere vissuto da tutti, soprattutto da chi non può permettersi di pagare cifre spesso assurde per godere di un bagno in acque pulite e di una giornata in spiaggia. Ma questa battaglia riguarda anche chi, pur avendo maggiori possibilità economiche, ritiene ingiusto che il diritto al mare venga ostacolato da prezzi fuori controllo.

In un tempo segnato da estati sempre più calde e da profondi cambiamenti climatici, le spiagge e il mare devono essere facilmente accessibili in quanto spazi di benessere, socialità e salute.

A Castellammare di Stabia lo stiamo già facendo. Abbiamo restituito ai cittadini, nel cuore della città, 50mila metri quadrati di spiaggia attrezzata e stiamo lavorando per recuperare altri 30mila metri quadrati lungo corso De Gasperi.

Per anni migliaia di cittadini sono stati privati della possibilità di vivere pienamente il proprio mare. I veri “pezzenti” sono coloro che hanno negato un diritto elementare a intere comunità. Il mare non è di pochi. Il mare è dei cittadini”, così il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.