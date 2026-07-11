Giugliano in Campania: controlli nei campi Rom dei carabinieri Tutti i moduli rubavano corrente

Continuano senza sosta i controlli nei campi rom della provincia di Napoli su disposizione del comando provinciale.

Questa volta siamo nella zona Asi di Giugliano in Campania e i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato la zona. Prezioso il contributo fornito dai militari del reggimento Campania, dai carabinieri forestali di Napoli, del Noe di Napoli e dal personale della polizia municipale di Giugliano in Campania. Presenti anche i tecnici di E-distribuzione.



Sono 26 i “capi famiglia” denunciati per furto di energia elettrica. I residenti avevano creato un sistema pericoloso e abusivo che gli permetteva di usufruire dell’energia elettrica direttamente dall’illuminazione pubblica.

In sostanza tutti i moduli abitativi erano allacciati alla rete elettrica grazie a cavi penzolanti o peggio ancora facilmente calpestabili da piedini innocenti.

I militari hanno anche rinvenuto e sequestrato 1 tonnellata di ferro misto. I mille chili - già ripuliti e pronti per essere venduti - avrebbero fruttato tra i 300 e i 450 euro.

Capitolo veicoli. Sono 19 le auto sequestrate per mancanza di copertura assicurativa o per intestazione fittizia. Identificate 75 persone, di queste 27 sono minorenni.