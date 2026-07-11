De Laurentiis saluta Peppino Di Capri: «Un simbolo dell'Italia, mito indelebile» Addio a Peppino di Capri, De Laurentiis: «Un amico sincero e generoso ed un simbolo per l'Italia»

Si è spento questa mattina, all'età di 87 anni, Peppino di Capri, icona della musica italiana che ha attraversato generazioni. L'artista, che ha negli anni accompagnato l'Italia con le sue melodie ed il suo pianoforte, è morto nella propria villa sull'isola di Capri.

LEGGI QUI LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA DI PEPPINO DI CAPRI.

De Laurentiis: «Champagne per brindare alla tua immortalità»

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha pubblicato una nota sul proprio profilo X per salutare l'artista, nonché amico personale. Di seguito le sue parole:

Caro Peppino, con te non se ne va via soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni, accompagnando intere generazioni dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi. Oggi te ne vai e ci lasci, ma il tuo mito resterà indelebile in quello che hai creato e che continuerà a rappresentarti per le future generazioni. Con un bicchiere di "champagne" in mano brindo alla tua immortalità.

Anche il profilo ufficiale della SSC Napoli ha pubblicato un messaggio per Peppino di Capri.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza.