E' ai domiciliari, ma viene sorpreso con la droga: arrestato Si aggrava la posizione di un 35enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 35enne, già sottoposto alla misura dei domiciliari, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché denunciato un 28enne e un 30enne per il medesimo reato.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, hanno notato un continuo via vai di spersone che entravano e uscivano da un appartamento nel quartiere San Giovanni.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e controllato due di essi, tra cui il 28enne; lo stesso è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, mentre l’altro soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, in quanto trovato in possesso di una dose di crack e di un’altra di eroina.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero emergere ulteriori elementi utili ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in questione, dove hanno sorpreso il 35enne ed hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di circa 20 grammi, uno di crack del peso di circa 4 grammi, un bilancino di precisione, 55 euro in contanti ed un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) al quale erano collegate 4 telecamere che inquadravano la pubblica via.

Ancora, gli agenti dello stesso commissariato, nel transitare in via Mastellone, hanno notato il 30enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri di hashish e di 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, gli operatori hanno controllato il suo appartamento, dove hanno rinvenuto altri tre involucri della stessa sostanza, del peso complessivo di circa 18 grammi, un involucro di cocaina del peso di circa 3 grammi e un coltello da cucina con la lama intrisa di sostanza stupefacente.