Fiamme a ridosso del Centro Direzionale, a fuoco rifiuti in casa abbandonata I Vigili del Fuoco intervenuti in via Imparato

Pomeriggio di paura e lavoro intenso per i Vigili del Fuoco nel capoluogo campano. Un incendio si è sviluppato all'interno di una struttura dismessa situata in via Fernando Imparato, nell'area a ridosso del Centro Direzionale di Napoli. A prendere fuoco è stata una considerevole quantità di rifiuti accumulata abusivamente all'interno dell'edificio abbandonato, generando un denso fumo che ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto è tempestivamente giunta la squadra della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, supportata da un'autobotte per il rifornimento idrico costante, e un carro schiuma, fondamentale per soffocare rapidamente i roghi di materiale plastico e scarti speciali. Grazie alla prontezza dei pompieri, l'incendio è stato completamente domato prima che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente o intaccare le strutture portanti del plesso.

Messa in sicurezza e accertamenti

Domate le fiamme, gli operatori hanno avviato le delicate operazioni di smassetto e messa in sicurezza dell'area. Restano da chiarire con esattezza le cause che hanno scatenato il rogo, anche se l'ipotesi di una matrice accidentale o dolosa legata alla presenza dei rifiuti abbandonati resta al vaglio delle autorità. Non si registrano feriti né intossicati.