Stadio Maradona, via libera al progetto per Euro 2032 Il Comune rispetta le scadenze UEFA, pronto l'invio dei documenti

Un passo avanti fondamentale per il futuro calcistico e infrastrutturale della città. Si è conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi decisoria relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) per gli interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona. Il provvedimento, ratificato con Determinazione dirigenziale, segna il via libera formale da parte di tutti gli enti comunali ed esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e mobilità dell'impianto di Fuorigrotta. L'ok definitivo permette all'amministrazione comunale di rispettare pienamente il rigido cronoprogramma internazionale, confermando la candidatura di Napoli tra le cinque sedi italiane designate per co-organizzare i Campionati Europei di Calcio UEFA EURO 2032 insieme alla Turchia.

Il percorso e la sinergia istituzionale

L'approvazione odierna corona un complesso iter istituzionale avviato nell'aprile del 2025 con la consegna del Masterplan di riqualificazione coordinato dall'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità. Il piano è stato successivamente arricchito dalle delibere di Giunta dedicate alla rifunzionalizzazione del terzo anello e all'efficientamento energetico dello stadio. Un contributo decisivo è arrivato dal Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli, siglato lo scorso 9 aprile 2026, mirato a finanziare e attuare i programmi strategici per la città. A ciò si aggiunge il lavoro sinergico condotto tra luglio 2025 e giugno 2026 dagli uffici tecnici comunali insieme alla FIGC e al Comitato Organizzatore.

Le prossime tappe e le dichiarazioni

Entro la fine del mese, la documentazione completa e il progetto approvato verranno trasmessi ufficialmente alla UEFA e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dal sindaco Gaetano Manfredi. Successivamente, l'Unità Organizzativa Autonoma proseguirà con la stesura della progettazione esecutiva per trasformare l'impianto in una struttura moderna, sostenibile e all'avanguardia.

"Il Comune di Napoli rispetta in pieno il cronoprogramma ipotizzato" – ha dichiarato l'assessore Edoardo Cosenza – "siamo pronti a mandare entro il 31 luglio a FIGC e UEFA il progetto approvato con la documentazione richiesta a tutte le sedi in competizione per ospitare Euro 2032. Il progetto è uno sforzo sinergico di ingegneria e architettura con un forte carattere identitario".